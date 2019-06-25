Игрокам Dying Light 2 придётся жить с последствиями своего выбора

Варшава, , 11:23 — REGNUM Продюсер игры Dying Light 2 Корнел Яскула поделился новыми подробностями предстоящего проекта. По его словам, игроки зачастую не смогут предугадать последствия того или иного выбора и не будут иметь возможности сделать его заново, сообщил портал Gaming Bolt 24 июня.

Яскула заявил, что предугадать последствия любого выбора в Dying Light 2 будет очень сложно. Таким образом, некоторые игроки своими решениями смогут безвозвратно заблокировать для себя значительную часть игрового контента — в игре нет функции «ручного сохранения».

По словам Яскулы, такой подход позволяет создать имитацию «реальной жизни», где людям приходится жить с последствиями своих решений. При этом продюсер отметил, что игроки смогут присоединяться к другим пользователям по сети, чтобы посмотреть на результаты их действий в аналогичных ситуациях.

Напомним, Dying Light 2 — это экшен-игра о последствиях эпидемии зомби-вируса от польской компании Techland. Главным героем сиквела станет молодой человек по имени Эйден, один из заражённых. Игрокам предстоит сражаться с многочисленными противниками (как зомби, так и людьми), принимать важные сюжетные решения и участвовать в многопользовательских миссиях с другими геймерами.

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