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Роскомнадзор заблокирует сайты с неверными ответами на ЕГЭ

Общество

На основании судебных решений

Роскомнадзор заблокирует сайты с неверными ответами на ЕГЭ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ЕГЭ

Москва, 25 июня 2019, 11:02 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принимает меры по ограничению доступа к сайтам с фальшивыми ответами на задания школьных экзаменов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что блокировке подлежат объявления содержащие информацию о платном доступе к ответам на задания ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, а также ответы к контрольно-измерительными материалами (КИМ). Стоит отметить, что судами не установлена правильность ответов на ресурсах, предлагающих заплатить за «правильные» экзаменационные ответы.

С начала года в Единый реестр запрещенной информации внесено 68 сайтов или их интернет-страниц. На сегодняшний день владельцы 57 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам трех сайтов и их провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.
Роскомнадзор

Операторы связи на данный момент ограничили доступ на территории России к семи сайтам с неудалённой противоправной информацией.

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