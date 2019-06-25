Роскомнадзор заблокирует сайты с неверными ответами на ЕГЭ

Москва, , 11:02 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принимает меры по ограничению доступа к сайтам с фальшивыми ответами на задания школьных экзаменов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что блокировке подлежат объявления содержащие информацию о платном доступе к ответам на задания ГИА, ОГЭ и ЕГЭ, а также ответы к контрольно-измерительными материалами (КИМ). Стоит отметить, что судами не установлена правильность ответов на ресурсах, предлагающих заплатить за «правильные» экзаменационные ответы.

Роскомнадзор С начала года в Единый реестр запрещенной информации внесено 68 сайтов или их интернет-страниц. На сегодняшний день владельцы 57 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам трех сайтов и их провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.

Операторы связи на данный момент ограничили доступ на территории России к семи сайтам с неудалённой противоправной информацией.

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