Калужский губернатор призвал чиновников усилить борьбу с борщевиком

Калуга, , 10:30 — REGNUM В Калужский области опасным сорняком — борщевиком Сосновского — заросло уже 11 тысяч гектаров земли. Из них 1700 — это земли сельхозназначения, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 24 июня.

Губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что регион уже потерял из-за сорняка посевные площади, сейчас борщевик начал цвести и, когда семена созреют, он распространится еще больше.

Глава калужского региона призвал органы местного самоуправления, руководство областного Минсельхоза и регионального управления Россельхознадзора серьёзно заняться этой проблемой и усилить контроль за собственниками сельхозземель. В частности, калужский губернатор возмутился тем, что собственников земель никто за борщевик не наказывает.

«Надо всех дачников из Москвы со связями поселить на этих землях, тогда всё быстро будет исправлено. Сколько вы подготовили обращений в суд из-за зарослей борщевика?.. Вы хоть одного наказали?.. Займитесь делом, пожалуйста. На пользу дела не работаем. Чтобы это системная была работа, чтобы никому не позволительно было так обращаться с землей», — сказал Анатолий Артамонов.

По предложению губернатора Анатолия Артамонова в ближайшее время в области будет разработан нормативный акт, который позволит на законодательном уровне привлекать к ответственности владельцев заросших борщевиком земельных участков. Парламентарии планируют привлечь к законотворчеству и муниципалитеты, чтобы те внесли в местные правила благоустройства положения об удалении борщевика. После этого местные власти смогут штрафовать владельцев заросших участков. Такая практика уже есть в Московской и Ленинградской областях и республике Коми.

Борщевик Сосновского — это сорняк, который быстро разрастается до огромных размеров и так же быстро занимает большие площади. При соприкосновении с кожей вызывает сильные ожоги, так как повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.