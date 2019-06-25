Названы сроки наступления самых жарких дней лета в России

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Москва, , 10:21 — REGNUM 31 июля и 1 августа 2019 г. жителей средней полосы Российской Федерации ожидают самые жаркие дни лета. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Российской газете».

«Самые жаркие дни в средней полосе (по климату) — это 31 июля и 1 августа», — отметил специалист.

При этом Вильфанд добавил, что самые жаркие дни, если говорить о декаде, наступят с 26 июля по 5 августа.

По его словам, после 20 июля в средней полосе РФ прогреется солнцем так называемый деятельный слой суши, после «чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере».

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что 25 июня в Москве и Подмосковье ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +21…+24 градусов.

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