В Алма-Ате планируют в четыре раза увеличить количество автобусов

Алма-Ата, Казахстан, , 10:25 — REGNUM Акимат (администрация) Алма-Аты планирует в четыре раза увеличить количество подвижного состава общественного транспорта в городе. Об этом 25 июня заявил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, для повышения пропускной способности в Алма-Ате до 2021 года планируется провести реконструкцию железнодорожных вокзалов. Глава города напомнил, что за последнее время автобусный парк удалось обновить на 80%.

Байбек добавил, что в ближайшее время на маршруты Алма-Аты выйдут электроавтобусы. Кроме того, в городе планируется проложить 100 км новых автодорог и еще 144 км планируется отремонтировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня аким Алма-Аты Бауыржан Байбек заявил, что в автовокзалы «Сайран» и «Саяхат» планируется перевести в государственную собственность. Это позволит улучшить пригородное сообщение и развить международные перевозки.

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