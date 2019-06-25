Депутаты Екатеринбурга попросят губернатора заморозить коммунальные тарифы

Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Гордума Екатеринбурга обратится к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой заморозизить тарифы на коммунальные услуги. Решение депутаты приняли на заседании думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос поднял скандальный депутат Александр Колесников при поддержке коллеги по фракции Александра Караваева. По мнению парламентария, летом тарифы на коммунальные услуги могут повысить, и нужно предупредить этот рост заморозкой тарифа.

«Отменить их нельзя, но удержать их рост мы имеем право», — указано в обращении.

В том числе депутаты хотят обратить внимание на платежи за вывоз мусора.

Напомним, с 1 января 2019 года в платежках среднеуральцев, как и у жителей многих других регионов, появилась отдельная строка по оплате вывоза мусора.

Цены на ЖКУ последний раз были повышены в Свердловской области в феврале 2019 года.

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