Глава Якутии хочет напугать предпринимателей?

Якутск, , 10:19 — REGNUM В Якутии продолжают обсуждать арест директора строительной компании Георгия Карамзина, подозреваемого в сообщничестве вице-мэру Якутска Василию Гоголеву, который был задержан за получение взятки в 114 млн рублей. Предприниматели видят в его заключении под стражу угрозу всему предпринимательскому сообществу республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Избранную для Георгия Карамзина меру пресечения предприниматели считают неоправданно жёсткой, пишет ИА «Якутия.инфо».

"Я считаю, что дело Карамзина — это хозяйственный спор, — цитирует издание лидера якутского отделения «ОПОРЫ России» Егора Макарова, выступившего с публичным обращением к главе Якутии Айсену Николаеву. — Как оно на самом деле — пусть решает суд. Но меня сильно возмутило, что глава республики всенародно, без вступившего в силу решения суда обозвал авторитетного строителя из династии архитекторов Георгия Карамзина коррупционером. И выглядит это так, будто Ил Дархан хочет напугать предпринимателей, вместо того чтоб поддержать и выполнять поставленные задачи перед страной президентом Владимиром Путиным».

Егор Макаров подчеркнул, что арест и помещение в СИЗО Георгия Карамзина могут нанести урон не только его строительной компании, но и дольщикам, которые могут пострадать из-за приостановки строительства объектов. Председатель «Опоры России» в Якутии также раскритиковал подход главы региона к взаимодействию с бизнес-сообществом.

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«Уже год мы пишем письма от имени предпринимателей, чтобы Айсен Сергеевич встретился с нами. Но диалога до сих пор нет. Элементарную врезку к газовой трубе целый год не может получить предприниматель для расширения производства. Даже в этом простом вопросе Ил Дархан не может навести порядок. Я не помню, чтобы Айсен Сергеевич хоть раз объездил наши предприятия, посмотрел, в каких условиях мы работаем. Сколько письма отправляли Ил Дархану — ни ответа, ни привета. Это что за отношение к нам, предпринимателям?! Даже в городском хозяйстве он не мог сделать элементарные вещи, а республика — это тебе не город». Егор Макаров

Напомним, комментируя дело ареста Георгия Карамзина, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки заместителю главы Якутска Василию Гоголеву, Айсен Николаев заявлял, что «это не давление, а борьба с коррупцией».

«Размер взяток предполагаемых сумм беспрецедентный для нашей республики. Следствие ведет, следствие разберется. Оперативная разработка велась давно. По всей видимости, у следствия были веские основания для таких жестких мер», — сказал глава Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, чтобы отпустить из-под ареста Георгия Карамзина, ходатайствовал координационный совет по предпринимательству при главе столицы республики.

«Реального основания держать его под стражей нет, — отмечал председатель КС Виталий Обедин. — Цель таких обращений — добиться того, чтобы перевести господина Карамзина под домашний арест. Ведь такие вещи не просто создают дискомфорт человеку — они могут угрожать бизнесу, поскольку пока он сидит, его бизнес может подвергнуться рейдерским атакам, могут встать строительные объекты».