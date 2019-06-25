Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания

Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге, постоянное население которого превышает 5,3 млн человек, не осталось ни одного водоёма, купание в котором является безопасным для человека. Об этом 25 июня сообщило Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на основании анализа 86 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Напомним, неделей ранее пригодных для купания мест было всего два — Колонистский пруд в Пушкинском районе и пляж «Ласковый» на Финском заливе, в поселке Солнечное Курортного района. Теперь же и эти зоны отдыха включены в список небезопасных, поскольку вода в месте их расположения не соответствует требованиям санитарного законодательства.

«Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — Употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями».

По данным Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, в этом регионе нашлось 17 мест у воды, пригодных для купания, вода там соответствует нормативным требованиям.

Вот где можно безопасно искупаться в Ленобласти:

— Бокситогорский район: оз. Павловское (г. Бокситогорск);

— Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);

— Всеволожский район: оз. Колтушское (д. Колтуши), оз. Коркинское (п. Воейково), оз. Курголовское (г.п. Токсово), оз. Лемболовское (ст. Лемболово);

— Кингисеппский район: Финский залив (д. Выбье), р. Луга (г. Кингисепп);

— Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);

— Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);

— Лужский район: оз. Толони, оз. Омчино (г. Луга);

— Приозерский район: р. Вуокса (г. Приозерск), оз. Раздолинское (п. Сосново), оз. Отрадное (п. Плодовое);

— Тихвинский район: оз. Царицыно (п. Царицыно);

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