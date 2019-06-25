На Урале военный украл детали из зенитно-ракетной системы

Челябинск, , 10:04 — REGNUM В Челябинской области осуждён военнослужащий-контрактник, который похитил из зенитно-ракетных систем электронные платы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Военный имел с февраля 2017-го по август 2018 года доступ к боевой технике. Он её демонтировал и украл как блоки с этими платами, которые содержат золото, серебро и платину. Затем он продавал похищенное. В целом наторговал на сумму около 750 тыс. рублей и потратил деньги на свои нужды.

Последствиями его преступной деятельности стала невозможность функционирования боевых машин в полноценном режиме. Суд назначил ему два года колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить причинённый ущерб.