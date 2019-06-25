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Blizzard ищет специалистов для нового «неанонсированного проекта по Diablo»

Общество

Подробности разработки предстоящей игры пока не сообщаются

Ирвайн, США, 25 июня 2019, 10:35 — REGNUM  Blizzard Entertainment ищет специалистов для работы над «неанонсированным проектом по вселенной Diablo», что может значить: компания планируют запустить в производство Diablo 4. Сейчас компании нужны ведущий художник по концептам и ведущий художник по персонажам, сообщается в объявлении на официальном сайте Blizzard 24 июня.

Сообщается, что компания расширяет штат разработчиков для создания нового проекта во вселенной Diablo. От желающих получить должности ведущего художника по концептам и ведущего художника по персонажам требуется умение работать в современных графических редакторах, любовь к играм и понимание готической стилистики игр серии Diablo.

Сами разработчики называют новую игру просто «неанонсированный проект по Diablo» и пока не сообщают никаких подробностей её создания. Эксперты предполагают, что Blizzard всё же планируют запустить в производство Diablo 4 сразу после релиза мобильной Diablo Immortal.

Напомним, разработчики из Blizzard анонсировали Diablo Immortal на своей ежегодной выставке Blizzcon 2018. Immortal — это новый проект в популярной вселенной, разработка которого ведётся исключительно для мобильных платформ. Фанаты франшизы гневно отреагировали на анонс спинофа, так как ожидали выхода полноценной новой части Diablo.

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