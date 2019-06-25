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Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Общество

Покупателю должны сообщить условия оплаты и доставки, а также срок службы товара

Москва, 25 июня 2019, 10:13 — REGNUM  Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

«Покупатель имеет право знать об основных свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, о цене и об условиях приобретения товара», — говорится в сообщении.

Кроме того, покупателю должны сообщить условия доставки товара, срок службы или срок годности, гарантийный срок, порядок оплаты и срок, в течение которого может быть заключен договор. В течение семи дней покупатель может вернуть товар в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Отмечено также, что правила продажи отдельных видов товаров и перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, не действуют в дистанционной торговле. Речь идет о продаже товаров через каталоги, почту, телевидение, радио и интернет.

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