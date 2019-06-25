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Названы самые проблемные моногорода в России

Общество

Всего к кризисным относятся 99 российских моногородов из 317 поселений с градообразующими предприятиями

Названы самые проблемные моногорода в России
Иллюстрация: Bryanskguide.ru
Бытошь

Москва, 25 июня 2019, 09:59 — REGNUM  В Российской Федерации к самым проблемным моногородам относятся 11. Об этом говорится в ответе Минэкономразвития на запрос РБК.

Так, в черный список ведомства попали поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область).

В Минэкономразвития сообщили, что всего к кризисным относятся 99 российских моногородов из 317 поселений с градообразующими предприятиями.

Отмечается, что к признакам, по которым моногорода определяют как проблемные, относятся уровень поддержки от федерального бюджета, темпы роста экономики, показатели розничной торговли, занятости, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда.

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Моногорода
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