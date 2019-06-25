PR-директор Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления

Москва, , 09:46 — REGNUM Информация о том, что продюсер и музыкант Бари Алибасов инсценировал свое отравление, не соответствует действительности, сообщил РБК его PR-директор Вадим Горжанкин.

Горжанкин «Если говорить о версиях каких-то врачей, то это всего лишь версии. Версий можно строить сколько угодно, особенно когда они пользуются спросом».

По его словам, сообщившие об инсценировке отравления врачи не лечили Алибасова. В ближайшее время общественность «узнает всю правду», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев отметил, что история с отравлением Алибасова содержит множество несоответствий. По словам специалиста, после ожога пищевода четвертной степени пациента не могут выписать из больницы через две недели. В таких случаях речь идет о полном разрушении пищевод.

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