Вторник, 25 Июня 2019 года
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PR-директор Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления

Общество

«Версий можно строить сколько угодно, особенно когда они пользуются спросом»

Москва, 25 июня 2019, 09:46 — REGNUM  Информация о том, что продюсер и музыкант Бари Алибасов инсценировал свое отравление, не соответствует действительности, сообщил РБК его PR-директор Вадим Горжанкин.

«Если говорить о версиях каких-то врачей, то это всего лишь версии. Версий можно строить сколько угодно, особенно когда они пользуются спросом».
Горжанкин

По его словам, сообщившие об инсценировке отравления врачи не лечили Алибасова. В ближайшее время общественность «узнает всю правду», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев отметил, что история с отравлением Алибасова содержит множество несоответствий. По словам специалиста, после ожога пищевода четвертной степени пациента не могут выписать из больницы через две недели. В таких случаях речь идет о полном разрушении пищевод.

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