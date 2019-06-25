Экспонаты Музея мамонта СВФУ представили в Токио

Якутск, , 09:40 — REGNUM Основу палеотропической выставки The Mammoth, которая проходит в Японии, составили 29 экспонатов Музея мамонта им. П. А. Лазарева Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает 25 июня пресс-служба вуза.

Как сообщил заведующий лабораторией-музеем СВФУ Семен Григорьев, на выставке представлены замороженные экспонаты — хобот Малоляховского мамонта, щенок Туматской собаки, кожа Юнюгенского мамонта и ряд других.

«Хобот, жеребенок, бизон, куропатка показаны впервые в мире», — сказал учёный, добавив, что в подготовке выставки также принимали участие специалисты Академии наук Якутии.

Выставка проходит в Музее науки и инноваций Токио Miraikan, который находится на искусственном острове Одайбо. Она начала работу в июне и продолжится до ноября. Организатором мероприятия выступила компания Fuji Television Network, Inc.

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