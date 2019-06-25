Вторник, 25 Июня 2019 года
09:53:51 МСК

Экспонаты Музея мамонта СВФУ представили в Токио

Общество

Некоторые из них демонстрируются мировой общественности впервые

Якутск, 25 июня 2019, 09:40 — REGNUM  Основу палеотропической выставки The Mammoth, которая проходит в Японии, составили 29 экспонатов Музея мамонта им. П. А. Лазарева Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает 25 июня пресс-служба вуза.

Как сообщил заведующий лабораторией-музеем СВФУ Семен Григорьев, на выставке представлены замороженные экспонаты — хобот Малоляховского мамонта, щенок Туматской собаки, кожа Юнюгенского мамонта и ряд других.

«Хобот, жеребенок, бизон, куропатка показаны впервые в мире», — сказал учёный, добавив, что в подготовке выставки также принимали участие специалисты Академии наук Якутии.

Выставка проходит в Музее науки и инноваций Токио Miraikan, который находится на искусственном острове Одайбо. Она начала работу в июне и продолжится до ноября. Организатором мероприятия выступила компания Fuji Television Network, Inc.

Читайте также: В Якутии ищут возможность для клонирования древнего жеребенка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить