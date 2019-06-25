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Счетная палата РФ запускает горячую линию по проблемам экологии

Общество

В рамках реализации нацпроекта «Экология»

Москва, 25 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Счетная палата РФ с 25 июня 2019 года открывает горячую линию по проблемам экологии, сообщается на сайте контрольного органа.

Горячая линия запускается в связи с тем, что в 2019 году в России стартовал национальный проект «Экология».

Отмечается, что Счетной палате важно услышать мнение граждан об успехах и трудностях при реализации нацпроекта «Экология» — загрязнение атмосферного воздуха, водоёмов, ликвидации свалок и т. д.

Кнопка «Горячая линия по проблемам экологии» на сайте СП РФ будет работать два месяца — до 25 августа 2019 года включительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор возьмет под контроль качество питьевой воды и воздуха. К 2021 году будет создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в России.

Подробнее: Роспотребнадзор усилит контроль за качеством воды и воздуха

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Проблемы экологии
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