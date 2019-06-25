Автовокзалы в Алма-Ате планируют перевести в госсобственность

Алма-Ата, Казахстан, , 09:38 — REGNUM Акимат (администрация) Алма-Аты планирует вернуть автовокзалы «Сайран» и «Саяхат» в государственную собственность. Об этом 25 июня сообщил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, возврат автовокзалов в госсобственность позволит улучшить пригородное и развить международное сообщение. Мэр напомнил, что ранее в муниципальную собственность были переведены железнодорожные вокзалы «Алма-Ата — 1» и «Алма-Ата-2».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алма-Аты планируют увеличить пропускную способность железнодорожных вокзалов «Алма-Ата-1» и «Алма-Ата-2» за счет их реконструкции. Строительные работы планируется начать в 2019 году.