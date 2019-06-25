На Украине изменят порядок реагирования на сообщения о минировании — МВД

Киев, , 09:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины намерено изменить порядок реагирования на сообщения о минировании, заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщило 24 июня издание «Левый берег».

Такая необходимость появилась из-за массовых сообщений о минированиях, зафиксированных за последнее время.

«В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в больших городах Украины за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения», — рассказал Шевченко.

Он отметил, что также может быть ужесточена ответственность за ложные сообщения о минировании.

«В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы сроком более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях», — добавил чиновник.

По его словам, наибольшие убытки несут крупные магазины, расположенные в торговых центрах.

«Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 млн грн за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала», — рассказал Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове эвакуировали 19 торговых центров из-за поступивших сообщений о минировании объектов. В итоге все сообщения оказались ложными.

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