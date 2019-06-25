Российские ученые помогут сохранить тело отца-основателя Вьетнама — СМИ

Ханой, , 09:28 — REGNUM Вьетнам сформировал специальную группу экспертов, в состав которой вошли четыре российских ученых, чтобы помочь сохранить тело Хо Ши Мина, основателя коммунистического государства, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что был сформирован специальный совет для оценки состояния стареющего тела Хо Ши Мина после первого бальзамирования спустя почти 50 лет после смерти лидера в сентябре 1969 года.

Ожидается, что группа экспертов приступит к работе уже в следующем месяце.

«Совету ученых было поручено предложить план для сохранения тела и защиты органов председателя Хо Ши Мина», — говорится в официальном указе.

Тело основателя нации, известного как «Дядя Хо», хранится под стеклом в мавзолее, построенном с помощью Советского Союза. Ежегодно гробница привлекает тысячи посетителей.

Как известно, несколько других стран, таких как Китай и Северная Корея, также забальзамировали тела своих отцов-основателей Мао Цзедуна и Ким Ир Сена с помощью советской команды «Лаборатория Ленина».

Напомним, когда в 1991 году распался Советский Союз, Россия начала взимать с Вьетнама плату на поставку химической смеси, необходимой для бальзамирования. В настоящее время ученые из Вьетнама овладели искусством бальзамирования тел, но все еще нуждаются в помощи российских ученых для ежегодного ухода за телом Хо Ши Мина.