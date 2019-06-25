В Госдуме предостерегли от резонансных поправок в регулировании каршеринга

Москва, , 09:19 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести в Госдуме слушания, посвященные законодательного регулированию каршеринга, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Вместе с увеличением числа операторов и клиентов каршеринга множатся их взаимные претензии. Компании жалуются на небрежное, а подчас варварское, отношение пользователей к арендованной машине. А арендаторы сталкиваются с нарушениями их прав как потребителей услуг», — отметил парламентарий.

Отдельный вопрос — страхование и возмещение вреда в случае ДТП. Кроме того, у клиентов зачастую вынуждают отказываться от права на обжалование и судебную защиту в случае привлечения к ответственности за нарушение ПДД, указал депутат.

В связи с этим, по его словам, МВД планирует создать для каршеринговых компаний единую базу нарушителей, которым аренда будет запрещена.

«Пробелы в правовом регулировании каршеринга необходимо срочно устранять. Но если мы пойдем по пути принятия разрозненных поправок, то рискуем получить новые проблемы вместо решения существующих», — рассуждает Миронов.

«Начало такой работы могли бы положить парламентские слушания с участием экспертов, представителей общественности, каршеринговых компаний и ГИБДД. Наша фракция готова инициировать такую дискуссию», — заверил Миронов.