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В Госдуме предостерегли от резонансных поправок в регулировании каршеринга

Общество

База нарушителей

Москва, 25 июня 2019, 09:19 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести в Госдуме слушания, посвященные законодательного регулированию каршеринга, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Вместе с увеличением числа операторов и клиентов каршеринга множатся их взаимные претензии. Компании жалуются на небрежное, а подчас варварское, отношение пользователей к арендованной машине. А арендаторы сталкиваются с нарушениями их прав как потребителей услуг», — отметил парламентарий.

Отдельный вопрос — страхование и возмещение вреда в случае ДТП. Кроме того, у клиентов зачастую вынуждают отказываться от права на обжалование и судебную защиту в случае привлечения к ответственности за нарушение ПДД, указал депутат.

В связи с этим, по его словам, МВД планирует создать для каршеринговых компаний единую базу нарушителей, которым аренда будет запрещена.

«Пробелы в правовом регулировании каршеринга необходимо срочно устранять. Но если мы пойдем по пути принятия разрозненных поправок, то рискуем получить новые проблемы вместо решения существующих», — рассуждает Миронов.

«Начало такой работы могли бы положить парламентские слушания с участием экспертов, представителей общественности, каршеринговых компаний и ГИБДД. Наша фракция готова инициировать такую дискуссию», — заверил Миронов.

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