Во Франции школьные экзамены отложили из-за жары

Париж, , 09:02 — REGNUM Проведение экзаменов во французских школах перенесено на начало июля из-за аномальной жары. Такое решение принято министерством народного образования, заявил глава ведомства Жан-Мишель Бланкер.

Экзамены на получение диплома об окончании колледжа, то есть о завершении первой ступени обязательного во Франции среднего образования, должны были состояться 27 и 28 июня. Испытания отложены до 1 и 2 июля.

Министр пояснил, что ученикам небезопасно находиться в душных классах на протяжении нескольких часов. Бланкер уточнил также, что на заморских территориях изменений в сроках не будет. Учащиеся в континентальной Франции, которые не смогут пройти тест в июле, сделают это в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещают жару до +40 °C в последние дни июня во Франции, Германии, Швейцарии и Бельгии. Французские власти приняли меры в связи с возросшим риском смертей в жаркую погоду.

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