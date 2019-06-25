В Иркутском политехе рассчитали аварийные риски на объектах Иркутска

Иркутск, , 08:52 — REGNUM Аварийные риски на взрывопожароопасных и химически опасных объектах Иркутска рассчитали выпускники кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Иркутского национального исследовательского технического университета в своих квалификационных работах. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба вуза.

Изучение пожарных рисков на взрывопожароопасных объектах города ученые проводили на основе аналитического моделирования. Они использовали программный комплекс ТОКСИ+Risk (ЗАО НТЦ ПБ), позволяющий оценить размеры зон поражения при аварийных событиях.

«Проведя многочисленные расчеты, мы, например, выяснили, что основным возможным сценарием ЧС на Ново-Иркутской ТЭЦ является разгерметизация оборудования с образованием пролива и возникновением пожара на площадке хранения мазутного топлива», — пояснила выпускница Ангелина Верещагина.

В свою очередь Анастасия Кузнецова, проводя оценку аварийных рисков на химически опасных объектах Иркутска, отметила, что в Приангарье расположены 17 таких объектов, шесть из которых находятся на территории областного центра.

«Мы выяснили, что уровень индивидуального риска для населения, проживающего рядом с химически опасными объектами, не превышает уставленное допустимое значение ни на одной из исследуемых территорий», — сказала студентка.

Выпускные квалификационные работы будущих инженеров по охране труда государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценила на «пятерки». Исследования выполнялись в рамках «Корпоративного акселератора Иркутской области» в интересах муниципального казенного учреждения «Безопасный город».

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