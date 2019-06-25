Выпускница одной из школ в Сибири в одиночку отметила последний звонок

село Ершово, Иркутская область, , 08:54 — REGNUM В 2019 году Татьяна А. оказалась единственной выпускницей на всю Ершовскую среднюю школу Усть-Илимского района Иркутской области. Поэтому девушке пришлось в одиночку отмечать последний звонок. Она сама ставила танцевальный номер, развешивала шары и плакаты, украшая классный кабинет. Зрителями праздничного действа были лишь учителя да родители, сообщает «КП-Иркутск».

На днях Татьяна должна получить аттестат о среднем образовании, но и выпускной вечер проводить ей не с кем. Причина банальна: одни решили переехать из Ершово (это маленькое таёжное село с населением в несколько сотен человек находится в 120 км от Усть-Илимска, в 160 км от Братска, прим. ИА REGNUM ), другие, получив аттестат за девятый класс, ушли учиться в техникумы и колледжи.

В разговоре с журналистами бывшая ученица пояснила, что в последние полтора года она училась одна:

«Сначала было непривычно. Во-первых, я осталась без подружек и друзей, во-вторых, каждый урок — словно занятие с репетитором. И невозможно спрятаться у кого-то за спиной. Домашнее задание нельзя не сделать, иначе двойка обеспечена. Хочешь не хочешь, а готовиться приходится к каждому предмету». Татьяна А.

По словам директора Ершовской средней общеобразовательной школы Ирины Голубевой, на сегодняшний день в вверенном ей образовательном учреждении учатся всего 40 школьников.

«В следующем году последнего звонка вообще не будет, поскольку сегодня нет ни одного десятиклассника, а девятиклассников двое. Зато полный штат учителей, педагоги есть по каждой дисциплине», — отметила директор школы.

Кстати, cдавать экзамены выпускница ездила в село Эдучанка, что в 40 км от Ершова, а выпускной Татьяна тоже планирует отмечать с учителями, родителями да бывшими одноклассницами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Иркутской области были построены четыре новые школы. Основной рост численности обучающихся приходится на Иркутск и Иркутский район, где школы перегружены и работают в две смены, так как для данных муниципалитетов характерна неуправляемая миграция населения.