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Более 2,5 млн жителей России привились от клещевого энцефалита

Общество

Всего планируется привить более 3,1 млн граждан

Более 2,5 млн жителей России привились от клещевого энцефалита
makamuki0
Клещ

Москва, 25 июня 2019, 08:25 — REGNUM  Прививки против клещевого энцефалита сделали уже более 2,5 млн жителей России, сообщает 25 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

«С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,5 млн человек».
Роспотребнадзор

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По данным ведомства, всего планируется привить более 3,1 млн граждан. В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор провёл консультации по вопросам укуса клещей и профилактики клещевого энцефалита. Всего в период с 1 по 15 мая на горячую линию ведомства обратились почти 52 тыс. человек.

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