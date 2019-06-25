Киберпреступники способны убивать пациентов с кардиостимуляторами — СМИ

Вена, , 08:26 — REGNUM Система здравоохранения чрезвычайно уязвима перед кибератаками. В опасности не только личные данные пациентов, но и те, кто пользуется современными медицинскими технологиями. Об этом 24 июня заявили председатель Венской ассоциации врачей Томас Секерес и эксперт по Даркнету Корнелиус Граниг, пишет газета Kronen Zeitung.

Секерес предупредил, что киберпреступники могут красть очень личную информацию, касающуюся здоровья пациентов. От этого не застрахованы ни больницы, ни отдельные врачебные кабинеты. Злоумышленники могут также удаленно останавливать работу медицинских аппаратов, обеспечивающих жизнедеятельность организма.

«В современной медицине все больше и больше таких устройств, как имплантированные кардиостимуляторы, инсулиновые помпы или умные контактные линзы, вживленные в организм. Пациенты могут подвергаться прямым и прицельным атакам. В экстремальных случаях может быть вызвана даже смерть пациента», — предупреждает Грениг, который смог накопить большой опыт работы в компании Siemens в сфере защиты от кибератак.

Грениг привел в пример случай в Литве, когда преступники похитили данные пациентов из клиники пластической хирургии, опубликовали их фотографии в «темном» интернете. Они вымагали от своих жертв крупные суммы денег.