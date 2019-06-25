Вторник, 25 Июня 2019 года
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В NASA рассказали о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Общество

У корабля после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки корабля

Вашингтон, 25 июня 2019, 08:09 — REGNUM  При возвращении экипажа Международной космической станции (МКС) на Землю произошла нештатная ситуация в двигательной установке корабля «Союз МС-11», сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным агентства, у корабля после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки корабля, система успешно перешла на резервный коллектор. В результате инцидент не отразился на спуске «Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 июня, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» во главе с российским космонавтом Олегом Кононенко благополучно вернулся на Землю после 204-дневного пребывания на МКС.

За время пребывания на МКС экипаж полностью выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

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