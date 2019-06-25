Вторник, 25 Июня 2019 года
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В Екатеринбурге осуждены налётчики на магазины и салоны сотовой связи

Общество

Преступления совершались на протяжении трёх месяцев

Екатеринбург, 25 июня 2019, 07:50 — REGNUM  В Екатеринбурге Ленинский райсуд вынес приговор четверым участникам организованной преступной группировки. С ноября 2017-го по февраль 2018 года они держали в страхе салоны сотовой связи и магазины, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского управления МВД России Валерий Горелых.

Пойманным вменили кражи и разбой. Общий ущерб от деятельности налётчиков составил 4 млн рублей. Участники группировки похищали ноутбуки, телефоны и деньги.

Один из участников группы получил С13 лет колонии, второй — 12. Ещё двое подсудимых осуждены на 9 лет и 4 года. Всех их ждёт колония строгого режима.

Добавим, приговор в отношении них пока не вступил в силу. При этом ранее по этому же делу были осуждены организатор группировки, а также активный участник. Им назначили соответственно 17 лет строгого режима и 15 лет особого.

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