Взрывы на военном складе в Казахстане: за медпомощью обратились 165 человек

Туркестан, Казахстан, , 08:00 — REGNUM 165 человек обратились за медицинской помощью после взрывов на территории воинской части в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В министерстве уточнили, что на амбулаторное лечение были направлены 76 человек, 89 пациентов были госпитализированы. 24 июня для оказания неотложной медицинской помощи были привлечены 22 бригады скорой медицинской помощи, отметили в министерстве.

Кроме того, в настоящее время мобилизован экипаж двух санитарных вертолетов и 16 бригад скорой помощи. Для консультативной помощи также привлечены специалисты из Алма-Аты и Чимкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что в результате взрывов на военном складе в городе Арыси погибли два человека: военнослужащий и гражданский.

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