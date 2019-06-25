Вторник, 25 Июня 2019 года
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Взрывы на военном складе в Казахстане: за медпомощью обратились 165 человек

Общество

89 пациентов госпитализировано

Туркестан, Казахстан, 25 июня 2019, 08:00 — REGNUM  165 человек обратились за медицинской помощью после взрывов на территории воинской части в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В министерстве уточнили, что на амбулаторное лечение были направлены 76 человек, 89 пациентов были госпитализированы. 24 июня для оказания неотложной медицинской помощи были привлечены 22 бригады скорой медицинской помощи, отметили в министерстве.

Кроме того, в настоящее время мобилизован экипаж двух санитарных вертолетов и 16 бригад скорой помощи. Для консультативной помощи также привлечены специалисты из Алма-Аты и Чимкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что в результате взрывов на военном складе в городе Арыси погибли два человека: военнослужащий и гражданский.

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