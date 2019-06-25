В новом дополнении Hitman 2 Агент 47 отправится в нью-йоркский банк

Копенгаген, , 07:43 — REGNUM В сеть выложили трейлер нового дополнения (DLC) к игре Hitman 2. Игра получила новую локацию, теперь Агент 47 будет выполнять задачи в Нью-Йорке. Ролик был опубликован 24 июня на YouTube-канале проекта.

Главный герой окажется в нью-йоркском филиале банка Milton-Fitzpatrick. Геймерам будут доступны новые элементы маскировки и прочие предметы, при помощи которых можно будет закончить миссию и получить доступ к новым функциям. В этот раз Агенту 47 нужно ликвидировать директора банка.

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Напомним, релиз игры Hitman 2 состоялся 13 ноября 2018 года. Её разработкой занималась студия IO Interactive. Игра является седьмой частью в игровой серии.

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