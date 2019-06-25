В Южной Корее увеличивается число семей, состоящих из одного человека

Сеул, , 07:33 — REGNUM В Южной Корее число семей, состоящих из одного человека, быстро увеличивается. Предполагается, что в ближайшем будущем число таких семей увеличится до 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, число семей, состоящих из одного человека, в последние годы значительно увеличилось. Данная тенденция наблюдается, в частности, среди людей в возрасте старше 65 лет.

По состоянию на октябрь 2018 года в стране насчитывалось более 5,78 млн человек, которые живут одни, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, доля семей, состоящих из одного человека, увеличилась на 0,5%, до 29,2% от общего числа семей.

Известно, что по сравнению с 2017 годом доля работающих семей, состоящих из одного человека, увеличилась на 3,1%, до 3,53 млн человек.

Среди работающих и живущих в одиночестве людей, 26,6% которых приходится на людей в возрасте от 50 до 64 лет, 23% — в возрасте от 30 до 39 лет, 20,6% — в возрасте от 40 до 49 лет, 19% — в возрасте от 15 до 29 лет, 10,8% — в возрасте старше 65 лет.

Кроме того, среди них 44,2% или 1,56 млн человек были выпускниками высших учебных заведений, 37% или 1,3 млн человек — выпускниками старших классов, 18,8% или 664 тыс. человек — выпускниками средних классов.

Известно, что число семей, состоящих из одного пожилого человека в возрасте старше 65 лет, увеличилось до 36 тыс. семей или 10,3% семей от общего числа. Число семей, состоящих из одного человека в возрасте от 15 до 29 лет, увеличилось до 30 тыс. семей (4,6%), в возрасте от 50 до 64 чел — до 33 тыс. семей (3,6%).