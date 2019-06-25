Охрана «Золотого моста» во Владивостоке на полгода обходится в 30 млн руб

Владивосток, , 07:30 — REGNUM Департамент транспорта и дорожного хозяйства краевой администрации намерен в ближайшие полгода охранять «Золотой мост» во Владивостоке за 30,2 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 30,2 млн рублей, предыдущие полгода мост охранялся за такую же сумму. В 2018 году каждые 6 месяцев охраны «Золотого моста» обходились краевому бюджету в 24,6 млн рублей. Тогда, как и сейчас, вопросами охраны занималось ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

Всего мост, на возведение которого было потрачено порядка 20 млрд рублей, охраняется тринадцатью постами, шесть из которых находятся непосредственно на мосту, три поста под мостом, два поста видеонаблюдения и два оперативных поста на автомобилях. Считается, что наряд охраны позволит пресекать любые виды незаконного вмешательства, в том числе от актов террористического характера и административных правонарушений на объекте.

Однако, как показывает практика, основной бедой для «Золотого моста», особенно пока на нём было открыто движение пешеходов, оставались случаи суицида. Так, до решения суда запретить движение пешеходов по мосту, за 2013 и 2013 годы было отмечено несколько случаев, в которых погибли два парня и девушка, ещё одной девушке по счастливой случайности удалось выжить. Ещё один трагический случай произошёл в 2015 году, когда свести счёты с жизнью решил молодой человек: охрана моста не смогла пресечь попытку и он погиб. В последние годы охрана моста не допускала подобных случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Александр Артамонов уверен, что охрана Керченского моста организована на высочайшем уровне: помимо гидротехнических сооружений, препятствующих тарану моста каким-либо плавсредством, мост охраняется от подводных диверсантов и воздушного противника боевыми расчетами службы противодиверсионной борьбы и зенитно-ракетными подразделениями.