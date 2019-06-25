В Петропавловске планируют открыть спортивный колледж

Петропавловск, Казахстан, , 07:34 — REGNUM В сентябре 2019 года в Петропавловске откроется спортивный колледж. Об этом 25 июня заявил аким (глава) региона Кумар Аксакалов на встрече со спортсменами и тренерами, сообщает агентство «Казинформ».

На встрече глава Северо-Казахстанской области вручил победителям и призерам чемпионата Азии-2019 грамоты, благодарственные письма и денежные премии.

Аксакалов подчеркнул, что региональная власть будет стремиться создавать дополнительные возможности для успешного профессионального роста талантливых спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл спортивный комплекс в селе Шамалган Карасайского района Алма-Атинской области республики.

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