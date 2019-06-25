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Чиновника в Казахстане уволили из-за подозрений в отношении его заместителя

Общество

Аким (глава) Северо-Казахстанской области принял отставку руководителя управления финансов

Нур-Султан, 25 июня 2019, 07:09 — REGNUM  Глава управления финансов Северо-Казахстанской области подал в отставку после возбуждения уголовного дела в отношении его заместителя, который подозревается в коррупции. Об этом 24 июня заявил аким (глава) региона Кумар Аксакалов, сообщает 25 июня агентство «КазТАГ».

По его словам, руководители должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений подчиненных. Глава региона считает, что руководитель управления финансов не обеспечил должный контроль за своим заместителем.

Напомним, 21 июня в антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области сообщили, что заместитель руководителя регионального управления финансов арестован по подозрению в хищении 83 млн тенге ($219 млн) бюджетных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северо-Казахстанской области чиновник подозревается в хищении $219 тыс

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Коррупция и борьба с ней
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