Чиновника в Казахстане уволили из-за подозрений в отношении его заместителя

Нур-Султан, , 07:09 — REGNUM Глава управления финансов Северо-Казахстанской области подал в отставку после возбуждения уголовного дела в отношении его заместителя, который подозревается в коррупции. Об этом 24 июня заявил аким (глава) региона Кумар Аксакалов, сообщает 25 июня агентство «КазТАГ».

По его словам, руководители должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений подчиненных. Глава региона считает, что руководитель управления финансов не обеспечил должный контроль за своим заместителем.

Напомним, 21 июня в антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области сообщили, что заместитель руководителя регионального управления финансов арестован по подозрению в хищении 83 млн тенге ($219 млн) бюджетных средств.

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