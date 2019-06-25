Суд Кипра приговорил серийного убийцу к семи пожизненным срокам

Никосия, , 05:07 — REGNUM Кипрский суд приговорил 35-летнего военнослужащего к семи срокам пожизненного заключения за убийство семерых человек, сообщает газета Philenews.

Сообщается, что обвиняемый был осужден за убийство пяти женщин и двух детей. На заседании он признал свою вину и сообщил, что понимает все последствия совершенных им поступков. Суд приговорил его к семи пожизненным срокам заключения — по одному за каждую жертву. Как отмечает газета, приговор был вынесен на первом же заседании суда. Также отмечается, что это был первый случай серийных убийств на Кипре.

Ранее наиболее суровое наказание на Кипре получили убийцы пятерых человек. Их приговорили к пяти пожизненным срокам заключения за убийства, совершенные в июне 2012 года.