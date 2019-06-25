Многодетные нижегородские семьи освободят от налога на микроавтобусы

Нижний Новгород, , 04:52 — REGNUM Для поддержки многодетных семей Нижегородской области на региональном уровне планируется освободить одного из родителей от уплаты транспортного налога на микроавтобус с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. Соответствующий законопроект разработан комитетом по социальным вопросам Заксобрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправки предложено внести в статью 7 областного закона «О транспортном налоге», они ещё не рассмотрены. Законопроект — это результат мониторинга, который был проведён в 2018 году с участием многодетных семей региона. Выяснилось, что в связи с большим составом семьи в качестве транспортного средства чаще всего покупаются автобусы либо микроавтобусы с мощностью двигателя до 150 л.с. Действующие нормы предполагают льготы в виде освобождения лишь для легковых автомобилей. В связи с этим в случае с автобусами и микроавтобусами многодетным семьям налоговые органы в освобождении от уплаты транспортного налога отказывали.

«В целях снижения налоговой нагрузки в отношении многодетных семей проектом закона предлагается внести изменения в часть 2 статьи 7 закона Нижегородской области от 28.11.2002 № 71-З «О транспортном налоге» в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи, имеющей на воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, на освобождение от уплаты транспортного налога на автобус (микроавтобус) с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно». — уточняется в пояснительной записке на законопроект.

Авторы напомнили, что льгота действует лишь на одно транспортное средства. Ставка налога на автобусы с мощностью до 200 л. с составит 45 рублей на 1 л.с.

После принятия поправок, бюджет «потеряет» порядка 351 тыс. рублей.

Напомним, схожие меры поддержки действуют в Краснодарском крае, где от уплаты данного налога освобождаются автобусы до 150 л. с, а автобусы до 200 л. с оплачиваются, исходя из ставки 25 рублей за 1 л.с.

Во Владимирской области планка поднята для легкового автомобиля до 250 л. с, а на автобус до 200 л.с. Здесь действует скидка в 50% при ставке 40 рублей за 1 л. с.

В Оренбургской области от уплаты транспортного налога освободили многодетные семьи «не более чем по одному транспортному средству, имеющему наиболее мощный двигатель», а налоговая ставка для автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. составляет 50 рублей на 1 л.с.