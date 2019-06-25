Соединений общевойсковой армии ВВО подняты по тревоге в Бурятии

Улан-Удэ, , 04:27 — REGNUM Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом 25 июня сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие уже отработали оперативный выход боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и приступили к многокилометровым маршами в заданные районы.

По информации Минобороны, в рамка первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развёртыванию пунктов управления и полевых лагерей. Также будет проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях.

В завершение проверки будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет дана оценка готовности каждого из подразделений.

Уточняется, что к проверке привлечены мотострелковое, ракетное, артиллерийское и танковое соединения, а также бригада связи и подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа.