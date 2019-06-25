Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье оплатит ВНИРО

Владивосток, , 04:08 — REGNUM Транспортировку морских животных из бухты Средняя в Охотское море оплатило федеральное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За день до погрузки морских животных в контейнеры для перевозки, 19 июня на сайте госзакупок было размещено пять лотов общей стоимостью 38,27 млн рублей на выполнение работ по поставке животных в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух для нужд ФГБНУ «ВНИРО». Каждый лот был оформлен как «прямая закупка у единственного поставщика», однако, на деле поставщиков в итоге оказалось четыре.

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Подряды на выполнение этих работ получили компании, ранее оштрафованные за нарушения при вылове косаток и белух: ООО «Белый кит» получило контракт на сумму 3,045 млн рублей за перевозку самки белухи, ООО «Сочинский дельфинарий» получило 9,135 млн рублей за перевозку двух самок и одного самца белухи, ООО «Афалина» получило 6,09 млн рублей за перевозку двух самцов белухи и два контракта по 10 млн рублей получило ООО «Океанариум ДВ» за самца и самку косаток.

Согласно оговорённым условиям, подрядные организации должны организовать доставку «товара» до морского побережья в районе мыса Перовского, где предполагается произвести осмотр морских животных, их чипирование и составление акта приёма-передачи, после чего, вероятно, морские животные будут выпущены в естественную среду обитания.

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В договорах учитывается тот момент, что «товар» является живым, но за случайную гибель животных, возможную в процессе нелёгкого пути, никакой ответственности не установлено. Правда, в договоре указано, что при наступлении смерти белухи или косатки, утилизация их тел ложится на поставщика, который должен сделать это «своими силами или за свой счёт». В случае гибели «товара», услуги поставщика оплачены не будут. В случае, если животные в пути приобретут повреждения или какие-либо заболевания, цена их будет соразмерно снижена. Согласно договора оплата будет произведена через два месяца после оказанной услуги на основании акта приёма-передачи и товарной накладной.

Защитники природы высказывают опасения, что «дорога домой» может стать непреодолимой для животных, которые могут погибнуть в неестественной для них обстановке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в день «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, в бухте Средняя в Приморье началась погрузка морских животных в контейнеры с водой, установленные в фуры. Защитники природы опасаются, что животные не смогут выдержать путь в 1800 км, который им предстоит преодолеть до места выпуска их в естественную среду обитания.