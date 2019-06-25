Китайские туристы будут чаще посещать КНДР

Пекин, , 02:26 — REGNUM Китай и Северная Корея договорились о взаимодействии в сфере туризма, культуры и образования по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР, сообщает агентство «Синьхуа».

Как сообщил управляющий одного из местных туроператоров, ежедневно около 10 групп из 30−40 китайских туристов совершают поездки в Северную Корею для осмотра достопримечательностей. При этом турпоток из Китая продолжает расти.

«Хуньчунь продолжит развивать туристические услуги. В этом году мы обеспечим 15-процентный рост как турпотока, так и доходов от туризма», — заявил мэр китайского Хуньчуня Чжан Цзифэн.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Северную Корею 20−21 июня. В ходе поездки он провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Читайте ранее в этом сюжете: Продолжается государственный визит в КНДР китайского лидера Си Цзиньпина