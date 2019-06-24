В Екатеринбурге 96-летняя ветеран умерла, не дождавшись справедливости

Екатеринбург, , 21:27 — REGNUM В Екатеринбурге следственные органы проверят информацию о ветеране Великой Отечественной войны, которая лишилась собственной квартиры. Проверка организована после публикаций в местных СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского областного управления СКР.

По имеющимся у следователей данным, 96-летняя ветеран войны была жестоко обманута своей сиделкой — та в нарушение закона завладела квартирой, где проживала пожилая женщина. Также у ветерана изъяли крупную сумму денег. Обманутая гражданка была вынуждена проживать у своих знакомых.

Женщина умерла, так и не добившись справедливости. По данным СКР, компетентные органы имели на руках информацию о неправомерности действий в отношении пенсионерки, но тем не менее ничего не делали. Более того, в некоторых СМИ ранее проходила информация о том, что квартиру продали по поддельным документам, и данная фальсификация была осуществлена должностными лицами. Всё это теперь проверит следствие.