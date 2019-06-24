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В Югре побит рекорд по числу 100-балльников за ЕГЭ

Общество

Высшие баллы получили 50 выпускников

В Югре побит рекорд по числу 100-балльников за ЕГЭ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ЕГЭ

Ханты-Мансийск, 24 июня 2019, 19:52 — REGNUM  В Югре высший балл за единый государственный экзамен получили 50 выпускников. Таковы предварительные данные основного этапа сдачи ЕГЭ, сообщили журналистам в окружном департаменте образования и молодёжной политики.

Три выпускника смогли сдать на 100 баллов сразу два экзамена. По русскому языку и физике 100-балльниками стали Аминат Исмаилова из физико-математического лицея-интерната и Рамазан Максютов (гимназия № 2 города Сургута). А Александра Потапова, которая успешно закончила многопрофильную школу №5 (Нефтеюганск) сдала на такие же высокие показатели химию и русский язык.

Как отмечает директор департамента Алексей Дренин, 2019 год стал в Югре самым урожайным на 100-балльников. В основном столь успешно были сданы литература, русский язык и химия.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая. Он завершится 1 июля.

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Единый государственный экзамен
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