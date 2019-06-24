Абитуриентам в Петербурге советуют выбирать вузы с традицией

Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM Петербургские вузы в 2019 году предоставят около 27 тысяч бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата. Об этом сообщила журналистам 24 июня заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Анна Степанова. По ее словам, в вузах всё готово к приему абитуриентов.

В настоящее время в городе насчитывается 43 государственных вуза и 29 коммерческих, из которых только восемь имеют аккредитацию для выдачи дипломов государственного образца.

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев посоветовал абитуриентам выбирать вузы с богатой традицией и историей, так как они всегда давали качественное образование.

«Любой абитуриент, какой бы вуз с историей ни выбрал, получит хорошее и качественное образование <…> Мы ждем сильных ребят, потому что учиться достаточно интересно, сложно. И планка ЕГЭ всегда высокая у нашего вуза», — отметил Максимцев.

Свой совет выпускникам и их родителям дал директор Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС Владимир Шамахов.

«Не выбирайте самые дешевые вузы и самые дешевые специальности. Это потеря времени, которое невосполнимо. Выбирайте сильные, проверенные и перспективные учебные заведения. Пытайтесь поступить на бюджет, но если не получается, тогда идите туда же на платные места. А не бегайте по всем вузам и не ищите, где самый маленький проходной бал <…> поступив (там) на так называемый бюджет, что вы получите на выходе?» — сказал Шамахов.

В 2018 году иногородние студенты составили 69% от общего числа поступивших в вузы Петербурга, еще 4% пришлось на иностранных студентов.

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