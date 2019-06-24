Понедельник, 24 Июня 2019 года
18:46:15 МСК

Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов

Общество

Сдавала четыре экзамена

Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов
Иван Шилов © ИА REGNUM
ЕГЭ

Екатеринбург, 24 июня 2019, 18:21 — REGNUM  В Екатеринбурге выпускница гимназии №9 Анастасия Пределина набрала за ЕГЭ 400 баллов. Об этом журналистам сообщили в Рособрнадзоре.

Девушка сдавала русский язык, физику, информатику и профильную математику. Все её работы были оценены на высший балл.

Как сообщили журналистам в свердловском областном министерстве образования и молодёжной политики, выпускники Свердловской области демонстрируют на ЕГЭ всё более высокие результаты. В частности, растёт число школьников, которые сдали на 100 баллов математику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге появилась рекордсменка по ЕГЭ — девушка набрала 300 баллов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый государственный экзамен
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить