Петербург внедряет проект «Умный транспорт»

Санкт-Петербург, , 08:44 — REGNUM Из-за растущего трафика и динамики пассажирооборота таким крупным мегаполисам, как Санкт-Петербург, приходится искать пути оптимизации управления транспортными потоками и автоматизации пассажирского транспорта, учитывая собственные индивидуальные особенности. Санкт-Петербург предлагает свое инновационное решение — проект комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ ГППТ).

Проект находится на завершающей третьей стадии и готовится к внедрению уже в следующем году. Генеральным подрядчиком является российская компания «ШТРИХ-М», которая выступила как интегратор лучших инновационных решений субподрядчиков, так и разработчик таких ключевых подсистем, как учет реализации проездных документов и контроль оплаты проезда. Работа ведётся в тесном контакте с «Организатором перевозок», Комитетом по транспорту и Комитетом информационных систем, что позволяет учесть специфику Санкт-Петербурга и опыт транспортников города.

Как отмечают в компании, эта система управления пассажироперевозками не имеет аналогов в России по количеству и сложности реализуемых задач. А самое главное — все задачи решаются комплексно, используя единую нормативно-справочную информацию, подсистемы администрирования и защиты информации.

Жители Петербурга получат возможность сокращения времени в пути, оптимальные маршруты движения, четко выполняемое расписание движения транспортных средств, инновационные способы оплаты проезда, оперативное устранение внештатных ситуаций, информационную поддержку, систему личных кабинетов и многое другое.

Перевозчики получат возможность повысить эффективность своей работы и качество предоставляемых услуг, перейти на регулированные тарифы и бескондукторную схему оплату проезда, минимизировав так называемый «человеческий фактор», осуществить автоматический контроль оплаты проезда на основе 100% мониторинга пассажиропотока, автоматизировать диспетчерское управление, планирование перевозок, оптимизировать маршрутную сеть.

Город сможет контролировать самих перевозчиков, так как система позволит автоматизировать все процессы, связанные с подготовкой, контролем исполнения и документальным сопровождением контрактов на организацию перевозок, и расчетом субсидий, а переход на бескондукторную схему оплату проезда позволит сэкономить несколько миллиардов рублей для бюджета города.

Введение комплексной информационной системы управления пассажироперевозками в Санкт-Петербурге перспективно и обоснованно, поскольку эффективно выстроенная система общественного пассажирского транспорта позволяет решать целый комплекс экономических, экологических и социальных проблем, находящихся в зоне ответственности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга.

«Такой системы нигде в России нет. Нужно время, чтобы ее разработать и внедрить. В Петербурге она в любом случае будет первой. И это большой шаг на пути к тому, чтобы сделать транспорт города «умным», — сказал Владимир Шведченко, исполняющий обязанности директора СПБ ГКУ «Организатор перевозок».