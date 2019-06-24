Симферопольцы: «Почему вместо нормальных тротуаров мы получаем брак?»

Симферополь, , 18:06 — REGNUM Три года жители Симферополя добивались ремонта разрушенного тротуара, по которому местные жители ходят в школу, больницу и поликлинику, однако после его реконструкции остались недовольны качеством выполненных работ, передаёт 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

«Отремонтированная дорожка на улице Киевской вдоль домов 132, 130, 128, по которой люди идут в школу №30, больницу и поликлинику. Три года общественники района Москольцо и горожане писали письма, обращались, чтобы сделали этот тротуар. Вот, сделали. Бордюрный камень, тротуар и проезжая часть — на одном уровне», — написал в Facebook крымский общественник Леонид Карпов.

По его словам, в дождь или снег границы между тротуаром и дорогой не будет видно, когда новый асфальт станет серым — тоже.

«Этот вопрос стоит на повестке несколько лет. Обиваем пороги, пишем официальные запросы в виде просьб и требований, встречались и обговаривали эту проблему с двумя предыдущими и нынешним руководством администрации Симферополя, дирекцией СОШ №30, главврачами больницы и поликлиники, местными жителями и общественниками. В итоге с большим трудом нашли средства на этот нужный во всех отношениях ремонт тротуара», — написал в соцсети местный житель Дмитрий Финашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее симферопольцы высказывали своё негодование по поводу некачественного ремонта тротуара на улице Спера, которую выполняли сотрудники отдела улично-дорожной сети МБК «Город».

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