Москва, , 05:38 — REGNUM

«Месяцем метро» назвал июнь мэр Москвы Сергей Собянин после того, как с начала месяца в столице открылось целых пять новых станций: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» и незадолго до них запустили метро в Некрасовке. Что не так с заявлением мэра о шестистах тысячах человек, которым город теперь стал ближе, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Станция «Филатов луг» Mos.ru

Указанные 600 тысяч человек состоят не из жителей Новой Москвы, а, помимо них, из дачников и гостей территории. Реально в Троицком и Новомосковском административных округах проживают порядка 320 тысяч человек, а половина Новой Москвы находится в Троицке, Щербинке и Московском, ни по одному из которых не проходит новый участок Сокольнической линии. Московский, где живут более 50 тысяч человек, остался без метро; в Коммунарке с ее пятью тысячами населения появилось аж две новые станции; «Филатов луг» и «Прокшино» вообще буквально стоят в лесу, в месте без крупной застройки.

Так для кого исполнен этот крупный проект? Для жителей? Да — но для очень немногих. А вот застройщики, намеренные осваивать пока еще пустые участки, как раз в плюсе: им можно будет работать на территории с уже развитой инфраструктурой, что, конечно, сказывается на востребованности и стоимости недвижимости. Остающиеся на одних маршрутках жители Новой Москвы, как показывает практика, у властей не в приоритете.

Читайте подробности в статье Евгения Цоца «Зачем Собянин провёл метро по пустырям?»