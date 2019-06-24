Коллегам арестованного в Дагестане журналиста вновь отказали в митинге

Махачкала, , 18:16 — REGNUM Власти Дагестана во второй раз отказали инициативной группе в проведении митинга в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. На этот раз поводом для отказа стал фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, передаёт 24 июня корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в первый раз уведомление о проведении митинга в минюст Дагестана было подано 17 июня. Акция, участники которой собирались требовать освобождения журналиста ввиду его невиновности, была запланирована на 30 июня. Местом проведения была выбрана центральная площадь имени Ленина в Махачкале.

Однако минюст отказал в проведении акции, ссылаясь на то, что подобные публичные мероприятия в столице Дагестана могут проводиться лишь на трёх площадках: в парках имени 50-летия Октября и Ленинского Комсомола, а также на территории Родопского бульвара перед Аварским театром.

На второй раз в уведомлении юристы в качестве места проведения указали площадку у памятника борцам Советов в парке имени 50-летия Октября. Акция была запланирована на 7 июля с 18:30 до 20:30.

Однако в министерстве юстиции сообщили, что на указанной территории с 5 по 7 июня пройдёт первый семейный фестиваль. Инициативной группе предложено выбрать для акции либо иную площадку, либо другую дату.

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Как сообщало ИА REGNUM, редактору отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву вменяют в вину участие в деятельности террористической организации и финансировании боевиков. Журналиста задержали рано утром 14 июня, а спустя четыре дня Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца.

В ходе заседания по избранию меры пресечения Гаджиев категорически отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. В его невиновности уверены и коллеги, которые намерены добиться снятия с него всех подозрений.

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