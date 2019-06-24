На месте музейного сада в чувашском Алатыре нашли захоронение

Чебоксары, , 17:52 — REGNUM В Алатырском краеведческом музее при проведении земляных работ на территории музейного сада обнаружены фрагменты человеческих останков. На место обнаружения захоронения выкопано порядка восьми черепов, три из которых, предположительно, детские, сообщается в пабликах музея в социальных сетях.

Отмечается, что в ходе земляных работ на территории музейного сада Алатырского краеведческого музея (ул. Комсомола, 47), была обнаружена «неожиданная находка — фрагменты человеческих останков». Прибывшие на место правоохранители извлекли из земли «множественные фрагменты человеческих скелетов, порядка восьми черепов, три из которых, предположительно, детские». В настоящее время эксперты определяют возраст погибших, дату захоронения, а сотрудники музея «строят догадки, каким образом данное захоронение могло оказаться на территории бывшего учебного заведения».

Отметим, на данном месте размещались учебные заведения, в частности, городское училище и Челюскинская школа. В 1990 годах здесь был учебный корпус Алатырского филиала Чувашского государственного университета, в 2016 году памятник архитектуры регионального значения был передан в оперативное управление краеведческому музею.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2009 года на территории завода «Электроприбор» в Алатыре были обнаружены скелетированные останки. Ранее в этом здании располагались кабинеты НКВД, и здесь же приводились к исполнению «расстрельные» приговоры. Среди найденных останков более 100 человек, осужденных по статье 58 и расстрелянных в Алатыре, были останки жителей нескольких районов Чувашии. Установлено, что среди репрессированных — четверо православных священников. Была проведена экспертиза, и, как и предполагалось по документам, найдены останки святого новомученика и исповедника земли Чувашской Илии, причисленного к лику святых в 2008 году. В 2010 году останки жертв политических репрессий перезахоронили на территории храмового комплекса на городском кладбище в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость», рядом с часовней в честь Новомучеников и исповедников.

По данным Чебоксарско-Чувашской епархии, с 1918 по 1940-е годы 36 священников Чувашии были расстреляны, порядка 150 погибли в лагерях.

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