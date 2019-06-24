Площадка ПАСЕ нужна РФ – член Совфеда РФ Франц Клинцевич

Москва, , 17:34 — REGNUM И Европе, и России сегодня нужно, чтобы РФ была в ПАСЕ, уверен член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 24 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«И Европе, и России сегодня нужно, чтобы РФ была в ПАСЕ, — рассказал Клинцевич. — Это объективные обстоятельства. И не учитывать эти моменты тоже нельзя. В отношении РФ проведён ряд очень серьёзных специальных операций, связанных с её дискредитацией и превращением в страну-изгоя. Это связано с нашими морально-психологическими качествами и растущим военно-политическим влиянием. Но проведение этих операций закончилось достаточно большим пшиком. И про Скрипалей забыли, и дело Литвиненко осталось вне понимания ситуации. У нас должна быть эта площадка, с которой такая страна, как РФ, могла бы обращаться ко всему миру и сообщать о своих намерениях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого («Единая Россия»), российская делегация вечером 24 июня вылетает в ПАСЕ.

«Российская делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством в Страсбурге, мы следим за дискуссиями, которые идут на площадке ПАСЕ, — сказал Толстой. — Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства».

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