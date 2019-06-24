Понедельник, 24 Июня 2019 года
17:37:49 МСК

Площадка ПАСЕ нужна РФ – член Совфеда РФ Франц Клинцевич

Общество

Российский сенатор рассказал, зачем РФ возвращаться в ПАСЕ

Москва, 24 июня 2019, 17:34 — REGNUM  И Европе, и России сегодня нужно, чтобы РФ была в ПАСЕ, уверен член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 24 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«И Европе, и России сегодня нужно, чтобы РФ была в ПАСЕ, рассказал Клинцевич. Это объективные обстоятельства. И не учитывать эти моменты тоже нельзя. В отношении РФ проведён ряд очень серьёзных специальных операций, связанных с её дискредитацией и превращением в страну-изгоя. Это связано с нашими морально-психологическими качествами и растущим военно-политическим влиянием. Но проведение этих операций закончилось достаточно большим пшиком. И про Скрипалей забыли, и дело Литвиненко осталось вне понимания ситуации. У нас должна быть эта площадка, с которой такая страна, как РФ, могла бы обращаться ко всему миру и сообщать о своих намерениях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого («Единая Россия»), российская делегация вечером 24 июня вылетает в ПАСЕ.

«Российская делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством в Страсбурге, мы следим за дискуссиями, которые идут на площадке ПАСЕ,сказал Толстой. — Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства».

Читайте ранее в этом сюжете: Толстой: делегация РФ вечером вылетает в ПАСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить