Главредом «Говорит Москва» вместо Доренко станет Бабаян

Москва, , 17:09 — REGNUM Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист Роман Бабаян, сообщили 24 июня на сайте радиостанции.

Роман Бабаян известен в качестве ведущего политического ток-шоу «Право голоса» на ТВЦ. Указано, что встреча с коллективом радиостанции запланирована на 25 июня.

Кресло главного редактора освободилось после гибели Сергея Доренко 9 мая 2019 года. Журналист скончался в результате разрыва аорты во время поездки на мотоцикле.

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Как сообщало ИА REGNUM, часть праха Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Оставшуюся часть собирались развеять над горой Митридат в Керчи, согласно желанию покойного.