МВД Дагестана отрицает факт применения пыток против трёх молодых людей

Махачкала, , 17:01 — REGNUM Руководство МВД Дагестана провело проверку после сообщений о пытках, применяемых полицейскими против трёх задержанных жителей города Дербента. Подозрения родственников и общественных наблюдателей не подтвердились. Об этом 24 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Проверку провели, как только поступили сообщения [о пытках]. Не нашли подтверждения», — сказала собеседница.

Напомним, трое молодых людей в возрасте от 26 до 29 лет — Ислам Барзакуев, Гасан Курбанов и Миразали Миразалиев — были задержаны в Дербенте 15 июня. Согласно сообщению МВД, полицейские нашли у них переделанный под стрельбу боевыми патронами сигнальный пистолет, обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Всё это было куплено и хранилось незаконно. Кроме того, один из подозреваемых после задержания якобы рассказал о схроне на окраине города, позже на указанном месте правоохранители нашли спрятанное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Как сообщало ИА REGNUM, родственники молодых людей уверены, что оружие им подбросили при задержании. Родители также считают, что их сыновей пытками вынуждают оговаривать себя. Сегодня матери Барзакуева и Курбанова вышли на одиночные пикеты и пригрозили объявить голодовку, если их сыновей не выпустят из-под стражи.

Предположение, что задержанных пытали, высказал у себя в Instagram и общественный деятель Шамиль Хадулаев, который 18 июня навестил подозреваемых в ИВС. По его словам, молодые люди заявили, что у них нет претензий ни к условиям содержания, ни к проводившим задержание сотрудникам правоохранительных органов. Однако Хадулаев отметил, что при визуальном осмотре у всех троих на пальцах рук были обнаружены следы, характерные для пыток электрическим током.

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