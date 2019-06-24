Власти Северной Осетии озаботились созданием приютов для бездомных животных

Владикавказ, , 16:58 — REGNUM Власти Северной Осетии озаботились проблемой содержания бездомных животных. В настоящее время в республике существует один приют для них, но он не покрывает потребности в таких специальных учреждениях. Поэтому будут созданы еще три. Такое решение было принято в ходе совещания в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В ходе обсуждения, в котором участвовал глава министерства, руководитель управления ветеринарии Николай Еремеев, заместитель главы города Владикавказа Маирбек Хасцаев, начальник управления капитального строительства города Заур Бесликоев, было одобрено строительство приютов для животных в трех городах республики: Владикавказе, Ардоне и Моздоке.

По мнению специалистов, такое расположение поможет охватить всю территорию РСО-Алании. Уже ведутся необходимые расчеты для определения количества животных, которые должны будут принимать приюты, их площадь и финансирование. Было также подчеркнуто, что приюты создаются для передержки животных. Т. е. там их будут принимать, лечить, стерилизовать и отпускать на свободу.

Напомним, в России существует практика создания частных и государственных приютов для безнадзорных животных. Старейший из частных приютов был создан в подмосковном поселке Томилино в 1990 году.